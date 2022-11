À Charm el-Cheikh, les négociateurs s’apprêtent à entrer dans la dernière ligne droite des négociations de la COP 27 et s’impatientent de voir la présidence égyptienne publier un projet de décision finale. Pour l’heure, celle-ci a publié deux listes de sujets à y inclure, "ce qui ne donne aucune piste claire pour la suite", selon Lola Vallejo, directrice du programme climat de l’Iddri. S’ils mentionnent l’objectif 1,5 °C — le plus ambitieux de l’accord de Paris — ces projets ne font pas référence aux énergies fossiles, ni au financement des pertes et préjudices via un nouveau fonds.