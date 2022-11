L’hôpital de Saint-Jean-d’Angély (Charente-Maritime) s’est doté d’un internat partagé, accueillant sous un même toit les étudiants internes en médecine de ville et à l’hôpital. Avec ces 7 logements de 28 à 72 m2, il s’agit de rendre plus attractif aux personnels soignants un territoire, qui voit partir en retraite ses généralistes, sans remplaçant, et où le CH peine à recruter. Inauguré le 22 novembre 2022, cet internat proposera un espace pour la formation initiale et continue des médecins. Sa création a représenté un coût de 677 000 euros, financés à 70 % par État et collectivités.