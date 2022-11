Alors que le plan Ecophyto 2+ de 2018 vise une réduction de 25 % du recours aux pesticides "à l’horizon 2020" et de 50 % "à l’horizon de 2025" par rapport à 2016, le gouvernement annonce le 15 novembre 2022 une réduction du Nodu (nombre de doses unité) de 17 % entre 2016 et 2021. Les ventes de glyphosate "amorcent une baisse" de 14 % entre 2020 et 2021, passant de 8 645 t à 7 765 t. Celles des CMR1 (les substances les plus à risque) ont été réduites de 85 % sur quatre ans, passant de 5 000 t en 2018 à 780 t en 2021. Des chiffres que l’ONG Générations futures appelle à "prendre avec prudence", en particulier concernant le glyphosate : "On n’a toujours aucun repli de l’utilisation du glyphosate en France ! En effet le Nodu glyphosate était de 4,3 Mha en 2020 soit le deuxième plus élevé depuis 2009, juste derrière 2018 !" Le plan Ecophyto arrivant à échéance en avril 2024, le gouvernement va lancer "un travail de réflexion" au premier semestre 2023 pour l’élaboration du prochain plan national quinquennal.