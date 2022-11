La Fneb, l’Afneus, la CDUS et Unisciel lancent le dispositif "PréSciences" pour aider les lycéens à préparer la rentrée

Quatre "acteurs du domaine des sciences", la Fneb , l’ Afneus , la CDUS et Unisciel , annoncent, le 28 mai 2020, la mise en ligne début juillet du dispositif "PréSciences", proposant "une préparation à la rentrée portant sur les mathématiques", sur la plateforme Socles3. Cela se fera "par le biais d’un cours en auto formation permettant de se tester, et se voir proposer un parcours de formation adapté de 5 à 25 heures de travail, en fonction de ses résultats". Les associations étudiantes, "au-delà de leur rôle de validation du dispositif et de la diffusion de l’information, assureront le tutorat social en appui du dispositif". Ces organisations sont engagées depuis 2015 dans un partenariat qui a débuté avec le dispositif Faq2sciences, à la suite de la réforme du baccalauréat S. Elles lanceront d’autres dispositifs d’ "anticipation de la rentrée".