Thibaut Guilluy, haut-commissaire à l’Emploi et à l’Engagement des entreprises, était en déplacement à Lyon mercredi 16 novembre 2022, pour un temps d’échange avec les acteurs de l’emploi et de l’insertion dans le cadre de la concertation en vue de la céation de France Travail. Il a confirmé que France Travail devra toucher l’ensemble des demandeurs d’emploi, et ajouté que son "cœur battant" sera le bassin d’emploi. S’agissant de la gouvernance, Pôle emploi devrait être transformé en "opérateur France Travail" et "sera responsable d’animer l’ensemble de l’écosystème" dans les territoires.