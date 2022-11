Lyon-II : le Cneser disciplinaire confirme l’interdiction d’exercer d’un directeur de thèse accusé de harcèlement sexuel

Le Cneser disciplinaire, réuni le 10 juillet 2018, a rejeté la demande de sursis à exécution formulée par un enseignant-chercheur de la faculté des langues de l’université Lumière. Ce dernier a été interdit d’exercer "toutes fonctions d’enseignement et de recherche", avec privation de la totalité du traitement pendant un an, par la section disciplinaire de Lyon-II, le 9 avril 2018. Il est reproché à ce directeur de thèse "d’avoir eu un comportement susceptible de constituer un harcèlement sexuel à l’encontre de sa doctorante", par des propos et gestes "inappropriés et totalement déplacés".