Ladapt a présenté le 16 novembre 2022 une charte d’engagement pour l’apprentissage accompagné, dans le cadre de la 26e Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées qui s'est ouverte le 14 novembre. L’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, qui a modélisé il y a près de 30 ans l’apprentissage accompagné et a œuvré pour son inscription dans le droit commun, souhaite déployer le dispositif sur le territoire national et le faire mieux connaître des entreprises.