Pour le directeur général de l’Apajh, le secteur adapté et protégé de travail doit permettre la réussite des parcours d’insertion en accompagnant sur le long terme les entreprises qui recrutent des personnes handicapées. Dans un entretien accordé à AEF info dans le cadre de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées, Jean-Louis Leduc estime par ailleurs que la cible de 5 % de taux de chômage et du plein-emploi peut être poursuivie mais en tenant compte des attentes individuelles des personnes, et sans que cela ne devienne le seul indicateur pour piloter les politiques publiques.