Élections professionnelles 2018 : les chantiers prioritaires des organisations syndicales pour l'ESR

Le 6 décembre 2018, l’enseignement supérieur et la recherche renouvellent entièrement leurs instances représentatives, en particulier au niveau national, pour le CTMESR et le CTU (lire sur AEF info). AEF info a interrogé les principaux syndicats pour savoir quelles étaient leurs priorités pour cette campagne, pour les personnels enseignants et non enseignants : la reconnaissance de l’ensemble des missions est au cœur des revendications, ainsi que la fin des gels de postes, la déprécarisation des non-titulaires et l’amélioration des rémunérations et des conditions de travail.