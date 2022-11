AgroParisTech, son association alumni et la Maison des ingénieurs agronomes annoncent, le 15 novembre 2022, la création de l’association de préfiguration d’une fondation reconnue d’utilité publique. La grande école est déjà dotée d’une fondation, créée en 2012, qui lui a permis de collecter plus de 8 M€ et de porter sept chaires partenariales de mécénat. La préfiguration doit être un "sas pour passer le relais de la fondation abritée à la future fondation reconnue d’utilité publique". Ses statuts "seront bientôt déposés au ministère de l’Intérieur", et la décision du Conseil d’État est attendue pour mi-2023. L’objectif pour la fondation est de "pouvoir asseoir pleinement son rôle, renforcer sa visibilité et développer ses ressources au service des grands enjeux sur lesquels elle se positionne".