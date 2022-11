Le Brésil candidate pour accueillir la COP 30 de 2025 en Amazonie, a annoncé ce mercredi Lula, récemment élu président et invité à la COP 27 par la présidence égyptienne. Très attendu et très applaudi, l’ancien chef de l’État (2003-2010) fera du changement climatique et de la lutte contre la déforestation les priorités de son gouvernement, puisque, dit-il, le pays "n’a plus de besoin de déforester pour rester l’un des premiers producteurs alimentaires au monde". Au niveau international, il entend promouvoir la "construction d’un ordre mondial apaisé" et une nouvelle gouvernance climatique.