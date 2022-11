Face à l’utilisation de nombreuses innovations, dont des dispositifs médicaux, "sans avoir été évalués par les autorités", "au risque de perturber l’organisation des soins", la Caisse nationale d'assurance maladie annonce, le 16 novembre 2022, la création d’un département dédié à la télésanté et l’innovation numérique, chargé d’identifier les innovations majeures dans le champ de la santé numérique et d’évaluer leur impact sur le système de santé et l’offre de soin. Depuis le 27 octobre 2022, Laurie Soffiati est responsable de ce service rattaché à la DDGOS, dirigée par Marguerite Cazeneuve.