L’exécutif parisien a défendu, ce mercredi 16 novembre 2022, sa stratégie qui doit lui permettre d’atteindre 40 % de logements publics à l’horizon 2035. Du groupe Changer Paris au groupe Indépendants et progressistes, les membres de l’opposition estiment que le renforcement de l’offre sociale et intermédiaire constituera un frein à l’accession à la propriété et continuera d’alimenter la fuite des classes moyennes hors de la capitale. Ian Brossat, adjoint en charge du logement, n’en démord pas : "il faut du logement public et du logement privé régulé par la puissance publique" à Paris.