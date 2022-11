Trois nouveaux territoires ont reçu un avis favorable du Fonds d’expérimentation pour entrer dans l’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée. Pour la première fois, avec Rivière-Pilote à la Martinique et Le Port à la Réunion, deux territoires d’Outre-mer sont habilités à expérimenter le dispositif. De plus, le territoire de Semur-en-Auxois (Côte-d’Or) est lui aussi habilité. Au total, avec les dix premiers territoires lancés dans le dispositif, 42 territoires sont désormais habilités à participer à l’expérimentation. Les trois nouveaux territoires feront prochainement l’objet d’un arrêté du ministre du Travail, du Plein-emploi et de l’Insertion.