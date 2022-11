À l’issue du 1er cycle de concertation sur l’attractivité du métier enseignant entre le MEN et les syndicats, plusieurs d’entre eux font part des points de vigilance qui persistent. La FSU s’interroge sur les missions supplémentaires dans le cadre du futur "pacte", que la FNEC-FP-FO juge "inacceptables", et s’inquiète des inégalités femme-homme et des disparités salariales qu’elles pourraient engendrer, surtout dans le 1er degré : le Snuipp-FSU demande une revalorisation de 300 € nets mensuels. Le Snalc et le Sgen-CFDT évoquent aussi la fin de carrière, et les rendez-vous de carrière.