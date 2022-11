Avignon université signe avec la Banque des territoires et la société foncière solidaire Etic, les statuts de la société universitaire de recherche (SUR), qui créent officiellement la "Villa créative", le 16 novembre 2022. Ce tiers lieu ouvrira en 2023 et rassemblera des espaces dédiés à la recherche, à la formation et aux évènements culturels. Seule SUR portant sur l’immobilier universitaire à avoir été concrétisée après le lancement d’un AMI en 2018, elle a aussi vocation "à dynamiser le territoire". De son côté, Anne-Sophie Barthez, Dgesip, souhaite "trouver des moyens pour encourager à faire travailler ensemble public et privé", malgré l’arrêt du programme SUR.