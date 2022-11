Séoul sacrée "smart city 2022", Kiev reçoit un prix spécial

C’est Séoul qui a été désignée, mercredi 16 novembre, "smart city 2022", récompense décernée chaque année lors du congrès mondial Smart city, qui se tient à Barcelone. La capitale coréenne est saluée pour sa plateforme Smart Séoul, à travers laquelle elle "promeut activement des politiques d’inclusion numérique garantissant les droits numériques fondamentaux", selon les organisateurs. Longuement applaudie, la ville de Kiev a reçu un prix spécial du jury pour son utilisation de solutions numériques dans le contexte de conflit avec la Russie, qui ont permis de sauver des "dizaines de vies".



Sous les applaudissements nourris de la salle, la ville de Kiev a reçu, mercredi 16 novembre 2022, un prix spécial de la part du jury des "smart city awards" (1) , décernés chaque année lors du congrès mondial "smart city", qui se tient jusqu’à jeudi à Barcelone. La capitale ukrainienne est saluée pour son engagement numérique, qui lui a permis d’être "plus résiliente pendant la guerre", grâce à des applications signalant aux citoyens les raids aériens ou les emplacements des abris, permettant ainsi de "sauver des dizaines de vies".

C’est à la capitale coréenne que revient par ailleurs le "smart city award 2022", pour sa plateforme "Smart Séoul", à travers laquelle elle "promeut activement des politiques d’inclusion numérique garantissant les droits numériques fondamentaux et offrant des services numériques adaptés aux plus vulnérables ", selon les organisateurs. Recevant le prix, Yosik Kang, président de la Seoul Digital Fondation, a dit "espérer [que cette récompense] donne de la force aux citoyens de Séoul qui luttent après le mouvement de foule [du quartier] d’Itaewon", dont le bilan atteint plus de 150 morts. Pour mémoire, c’était Buenos Aires qui avait été désigné Smart city 2021 (lire sur AEF info). La capitale argentine figure de nouveau dans le palmarès cette année, dans la catégorie "infrastructure et bâtiment", pour son projet "Ciudad 3D".

Deux lauréats pour le "leadership award"

Créé l’an dernier pour récompenser des personnes ou organisations qui ont contribué de manière significative au développement de solutions urbaines intelligentes à une échelle internationale, le prix "leadership" est partagé cette année entre deux lauréats : Emilia Saiz, secrétaire générale de l’UCLG (United cities and local governments), et Anibal Gaviria Correo, gouverneur d’Antioquia (Colombie).



Ce dernier a réitéré sa vision de la ville intelligente, exprimée la veille lors de la table ronde d’ouverture du congrès (lire sur AEF info) : elle doit "mettre la vie au centre de toutes les stratégies". Il souligne qu’alors que la Terre compte désormais 8 milliards d’humains, subsistent d'"énormes inégalités" entre les pays. Pour y remédier, il formule une "proposition globale, un objectif planétaire" : "faire en sorte que tous les citoyens du monde aient une espérance de vie de 90 ans ou plus". "J’espère que mon prix y aidera", affirme-t-il.

Autres prix

Plusieurs projets ou villes ont été récompensés dans d’autres catégories :