Outil clé de prévention des risques professionnels, le dossier médical en santé au travail (DMST) retrace les informations sur l’état de santé du travailleur, les expositions auxquelles il est soumis et les propositions du médecin du travail (aménagement, adaptation, transformation du poste, aménagements du temps de travail justifiés par l’âge ou l’état de santé physique et mental du travailleur). Un décret daté du 15 novembre 2022, pris en application de la loi du 2 août 2021, détaille les règles d’élaboration et d’accessibilité des DMST conservés sous forme numérique.