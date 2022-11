Le gouvernement va consacrer 30 millions d'euros au renforcement de la cybersécurité des entreprises, des collectivités territoriales et des particuliers en 2023, annonce Jean-Noël Barrot à Rennes lors de l’European Cyber Week, ce mercredi 16 novembre. Cette enveloppe servira à la mise en place d’un outil d’auto-diagnostic pour les entreprises et d’un "bouclier cyber" pour 750 PME et ETI de secteurs "stratégiques", détaille le ministre chargé de la Transition numérique. Il annonce également des mesures destinées aux collectivités territoriales et le lancement du filtre "anti-arnaques" en 2023.