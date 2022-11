Les universités sont encouragées à participer au concours "je filme ma formation", indique un communiqué de France Universités du 9 novembre 2022. Cette opération co-organisée par Euro-France Association et Euro-France Média, sous le patronage du MESR, revient pour la sixième année. Il permet "aux étudiants de réaliser une vidéo sur la formation qu’ils suivent, afin que les lycéens puissent bénéficier de leur expérience". "La saison passée, plus de 400 vidéos ont été réalisées, et 130 environ l’ont été dans le Supérieur, mais malheureusement, quasiment presque aucune au sein des universités", est-il écrit. Les candidatures sont à enregistrer sur la plateforme avant le 17 janvier et les vidéos à déposer pour le 10 février 2023.