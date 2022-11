L’École des mines de Saint-Étienne vient de signer la charte du numérique responsable de l’Institut du numérique responsable (INR), dont elle était déjà membre, via l’IMT, depuis 2021. "L’enjeu de transition numérique doit s’intégrer dans la prise en compte de la transition écologique et de la nécessité d’optimiser la consommation des ressources, d’être responsable", justifie le directeur, Jacques Fayolle, par communiqué, le 16 novembre 2022. L’École s’engage ainsi à :optimiser les outils numériques pour limiter leurs impacts et consommations,développer des offres de services accessibles pour tous, inclusives et durables,assurer des pratiques numériques éthiques et responsables,rendre le numérique mesurable et lisible pour plus de transparence,favoriser l’émergence de nouveaux comportements et valeurs au travers d’innovations visant à la qualité de vie au travail et personnelle.