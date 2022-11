Le G20 de Bali, achevé ce mercredi, a permis de rassurer en partie les négociateurs climatiques réunis à Charm el-Cheikh depuis dix jours et qui sont encore loin d’avoir trouvé un consensus à deux jours de la fin officielle de la COP 27. Le soutien à l’objectif 1,5 °C, la mention de la sortie du charbon, celle des pertes et préjudices, et l’annonce des 20 Md€ accordés à l’Indonésie pour amorcer sa transition énergétique ont été salués par de nombreux acteurs et observateurs. Emmanuel Macron a annoncé de son côté la tenue d’une conférence en juin prochain "sur le nouveau pacte financier avec le Sud".