Qu’elles soient poussées par des obligations réglementaires, par une volonté de la direction ou par des besoins en compétences diversifiées, les entreprises sont nombreuses à vouloir féminiser leurs équipes jusqu’au plus haut niveau. Mais les process RH existants ne favorisent pas toujours la promotion des profils féminins. Pour y remédier, certaines sociétés optent pour des programmes de développement des talents et de mentorat dédiés aux femmes. Renault, Kingfisher et Naval Group témoignent de leur expérience lors du 43e Congrès HR, le 15 novembre 2022.