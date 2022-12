Dans une étude présentée le 15 novembre 2022 et réalisée pour le syndicat Feets-FO, l’Ires s’interroge sur le ressenti des agents du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires face aux mutations du service public de l’environnement. Alors que les discours politiques affirment de plus en plus la nécessité d’un engagement fort à l’égard de l’urgence écologique et climatique, la politique de retrait de l’État conduit, selon l’étude, à une réduction des moyens, source de malaise pour les agents interrogés.