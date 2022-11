Retrouvez en bref quelques actualités récentes intéressant la sécurité publique:la France et le Royaume-Uni renouvellent leur partenariat pour lutter contre l’immigration irrégulière ;le programme "procédure pénale numérique" lance la plateforme "E-Evidence" ; le ministère de la Justice maintient la généralisation des caméras individuelles aux agents de l’administration pénitentiaire pour 2023 ;de nouvelles grenades et accessoires de maintien de l’ordre pour la police et la gendarmerie ;…