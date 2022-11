Philippe Morlat, Bénédicte Roquette et Arnaud Vanneste nommés conseillers au cabinet d'Olivier Véran

Par un arrêté publié mardi 20 octobre 2020 au Journal officiel, Philippe Morlat est nommé conseiller formation, recherche et sujets hospitalo-universitaires, à compter du 10 septembre 2020 ; Bénédicte Roquette conseillère chargée de l'offre de soins, des ressources humaines et de l'organisation territoriale, à compter du 1er septembre 2020 ; et Arnaud Vanneste conseiller chargé de l'offre de soins, des financements et de l'organisation hospitalière à compter du 1er septembre 2020.