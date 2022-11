De la physique à la biologie en passant par l’informatique, les sciences de l’ingénieur ou même la démographie, "les mathématiques sont de plus en plus sollicitées", notamment pour le traitement des données et la modélisation. Évaluation et impact sur les carrières, formation des chercheurs, durée du doctorat, structures interdisciplinaires : une table ronde lors des Assises des mathématiques, le 15 novembre 2022, passe en revue les modalités de ces collaborations avec les mathématiques et les questions qu’elles posent. Le manque de mathématiciens pour répondre aux attentes est également pointé.