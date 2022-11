Les députés ont allongé le délai pour permettre aux personnes morales et physiques de déposer plainte à la suite d’une atteinte cyber encadré par le projet de Lopmi, mardi 15 novembre 2022 dans la soirée. La disposition conditionnant le remboursement des pertes et dommages à cette déposition se limitera au cadre professionnel. Le gouvernement a fait adopter une incrimination spécifique pour sanctionner sévèrement les cyberattaques contre les établissements de santé et les numéros d’urgence. Plusieurs dispositions sur le dépôt de plainte en visioconférence et "hors les murs" ont aussi été votées.