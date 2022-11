"C’est ensemble, État et régions, que nous devons travailler" sur l’orientation, insiste Carole Grandjean, le 15 novembre 2022, lors la 1re rencontre inter-régions sur l’orientation organisée par Régions de France, à Orléans. La coordination doit encore être améliorée, et pour Régions de France, "des dynamiques sont toujours à bâtir entre l’Éducation nationale et les régions", afin de "créer un continuum éducatif". Pour l’Onisep, cette coopération, centrée sur le jeune et selon le territoire, peut encore "gagner en efficacité". Pour le Medef, le système d’orientation doit être simplifié.