Voici une sélection de brèves sur la COP 27 :la présidence égyptienne nomme cinq paires de ministres cofacilitateurs et annonce la publication d’une première décision de COP ce mercredi soirla coalition "Beyond Oil and Gas" s’élargit à de nouveaux membresles États insulaires mettent la pression sur les négociateurs pour davantage d’avancées sur les pertes et préjudices.