"Nous devons placer les mathématiques au cœur de notre tissu économique", assure Bruno le Maire, ministre de l’Économie et des Finances et de la Souveraineté industrielle et Numérique, lors des Assises des mathématiques, mardi 15 novembre 2022. Il indique que "les start-up, comme beaucoup d’entreprises, ont encore trop de mal à recruter des profils tels que des docteurs ou des chercheurs". Aussi il estime qu’il faut "faire tomber le mur entre le monde universitaire et l’entreprise". Bruno Bonnell, SGPI, assure pour sa part "qu’il y a des mathématiques à peu près partout" dans France 2030.