"Promouvoir auprès des entreprises et des partenaires sociaux les outils de partage de la valeur disponibles" et "détecter les éventuelles difficultés d’appropriation de ces outils" : c’est la double tâche assignée à Thibault Lanxade, François Perret et Agnès Bricard, dont la mission d'"ambassadeurs de l’épargne salariale" est prolongée et étendue. Elle porte désormais sur "l’ensemble des outils de soutien au partage de la valeur", au-delà de l’intéressement et de la participation, objets de leur mission initiale.