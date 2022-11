Les "champions de l’accord de Paris", dont Laurent Fabius, Laurence Tubiana et Christiana Figueres, appellent les dirigeants mondiaux à ce que la COP 15 sur la diversité biologique débouche en décembre sur un accord "jumeau" de celui de la COP 21 pour le climat. Sans quoi, l’action climatique sera "sapée". Présente à la COP 27, la secrétaire d’État Bérangère Couillard se dit "plus enthousiaste" sur l’issue du sommet de Montréal, estimant que la présence de nombreux chefs d’État et de gouvernement à Charm el-Cheikh a permis d’insuffler de l’élan. Elle y défend par ailleurs l’objectif de 10 % de protection forte.