Le Conseil d’État (14 oct. 2022, req. n° 451581) juge que les maîtres agréés servant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat simple avec l’État sont soumis au régime de la rupture conventionnelle de leur lien d’emploi prévu par le droit du travail, et non à celui prévu par le droit de la fonction publique à la suite de la loi Dussopt du 6 août 2019. Ce faisant, il refuse d’annuler, à la demande de la Fédération de la formation et de l’enseignement privés CFDT, la note du MEN rappelant cette règle. Antony Taillefait (1) analyse le raisonnement de la Haute juridiction administrative.