Le 15 novembre 2022, Adédom, l'ADMR, la Fnaafp-CSF et l'Una se félicitent conjointement du dépôt par le gouvernement d’un amendement au PLFSS 2023 visant à augmenter l’aide financière de la CNSA aux départements, annoncé le 7 novembre lors de la réunion du comité des financeurs réunissant l'Etat et les départements et adopté par le Sénat le 12 novembre (lire sur AEF info). Une aide destinée à cofinancer les revalorisations salariales des Saad, et notamment l’avenant 43, ainsi que le complément de traitement indiciaire pour les services relevant de la fonction publique territoriale. "Cet amendement vient réévaluer à 261 millions d’euros le fonds initialement prévu de 200 millions d’euros en 2021." Selon les quatre fédérations de la branche de l’aide à domicile (BAD), il résulte de travaux engagés depuis juillet, suite à leurs alertes liées aux "difficultés de recrutement très prégnantes".