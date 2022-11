"Enjeux macroéconomiques et budgétaires de la neutralité carbone", c’est le titre du rapport d’août 2022 que l’IGF publie ce mardi 15 novembre. Supervisé par Selma Mahfouz, il préfigure la mission que l’inspectrice générale des finances rapporte sous la direction de Jean Pisani-Ferry pour évaluer les impacts macroéconomiques de la transition climatique (lire sur AEF info). Et formule cinq propositions visant à renforcer la prise en compte des évaluations macroéconomiques lors de la préparation de la loi de programmation énergie-climat et de la SNBC 3, à formaliser une initiative associant l’administration et des organismes de recherche en macroéconomie du climat afin d’améliorer les modèles utiles à l’évaluation des politiques bas carbone, à créer une capacité interne d’évaluation macroéconomique des politiques visant la neutralité carbone au ministère de l’économie, à encourager l’évaluation de ces politiques et enfin à renforcer le pilotage des effets pluriannuels sur les finances publiques des politiques d’atténuation.