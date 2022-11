La première rencontre des territoires démonstrateurs de la ville durable a réuni, mardi 15 novembre 2022 à Paris, 37 des 39 lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt lancé en mai 2021, marquant le point de départ de leur incubation et de leur mise en réseau. Intégré au plan France 2030, ce programme doté de 305 M€ est copiloté par la Banque des territoires et l’Anru, en partenariat avec le SGPI et le ministère de la Transition écologique, pour "relever les défis de la sobriété, la résilience, l’inclusion et la production de valeur", a rappelé le ministre délégué à la Ville Olivier Klein.