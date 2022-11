Les régions déçues par la disparition du haut-commissariat aux Compétences

Régions de France dit prendre acte et regretter la décision du ministère du Travail de supprimer le haut-commissariat aux Compétences, dans un bref communiqué publié mardi 15 novembre 2022. La veille, Olivier Dussopt a annoncé un changement de gouvernance concernant la mise en œuvre du Plan d’investissement dans les compétences qui a, du point de vue de l’État, désormais vocation à s’inscrire dans le droit commun des politiques de formation à destination des chômeurs et des jeunes rencontrant des difficultés d’insertion. Les régions s’inquiètent aussi de "la réduction annoncée des crédits du PIC à compter de 2024, concomitante à la création de France Travail". Et saluent "le travail de Carine Seiler et de ses prédécesseurs à la tête du haut-commissariat, structure agile et réactive à leurs besoins, dans un esprit de vrai partenariat" entre les exécutifs régionaux et l’État.