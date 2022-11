"Le plan Excell, c’est puissant. Nous avons des résultats, ça délivre", se félicite le délégué général à la qualité industrielle d’EDF, Alain Tranzer, mardi 15 novembre 2022, alors que 26 engagements sur 30 ont été atteints en deux années. Ce plan visant l’excellence de la filière nucléaire passe désormais à une nouvelle étape, celle du suivi des objectifs et de sa déclinaison aux futurs chantiers de l’EPR 2. L’un des enjeux repose sur la montée en compétences et la formation de personnels dans une filière qui va devoir doubler ses recrutements entre 2023 et 2030.