Dix mois après le déclenchement d’une série de révélations sur ses pratiques, et le jour même où le parquet de Nanterre déclenche une série de perquisitions dans ses établissements, le groupe Orpéa a présenté ce 15 novembre 2022 les contours de son nouveau plan d’entreprise de ''refondation''. Celui-ci prévoit une refonte complète de l’organisation du groupe, notamment sur le volet RH, pour aboutir à un fonctionnement plus éthique. Pour autant le groupe entend redresser sa rentabilité financière et vise une croissance annuelle de son chiffre d’affaires de 9 % d'ici 2025.