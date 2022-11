Le ministère des Affaires étrangères officialise la candidature de Muriel Pénicaud à la direction générale du BIT

"La France présente la candidature de Muriel Pénicaud à la Direction générale du Bureau international du Travail en vue de l’élection prévue le 25 mars 2022, lors de la 344e session du conseil d’administration de l’Organisation internationale du Travail", fait savoir le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, jeudi 30 septembre 2021. Née en 1955, l’ancienne ministre du Travail du gouvernement d’Édouard Philippe (2017-2020) ambitionne ainsi succéder à Guy Ryder, en poste depuis 2012. "La France souhaite, à travers cette candidature, défendre une vision ambitieuse du rôle de l’organisation pour la construction d’un nouveau contrat social essentiel à la régulation mondiale et pour la mise en œuvre effective des normes en faveur de la justice sociale, de la lutte contre les inégalités entre les pays et en leur sein et du travail décent pour tous", avance le Quai d’Orsay.