Gouvernance : l’IFA formule ses propositions en vue de la révision du code Afep-Medef

Suite à la consultation publique portant sur la révision du code Afep-Medef, L’IFA (Institut français des administrateurs) avance des propositions, rendues publiques mercredi 18 avril 2018, sur les missions du conseil d’administration. L’association d’administrateurs propose que la rémunération des dirigeants intègre des "critères de responsabilité sociale, sociétale et environnementale" et que le conseil d’administration joue un rôle plus important en matière de conflits d’intérêts. L’IFA demande également, à l’issue de la publication des travaux sur le nouveau code Afep-Medef, "un grand débat public sur la gouvernance". Rappelant son attachement à la "soft law", il indique toutefois soutenir les préconisations du rapport Sénard-Notat, remis dans le cadre du projet de loi Pacte.