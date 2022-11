La métropole de Lyon a officialisé lundi 14 novembre 2022 le lancement du site métiers-du-prendre-soin.fr entièrement dédié au recrutement dans le secteur des métiers du "prendre soin", et intégré à une plateforme de formation et de recrutement. Initialement réservée aux SAAD, son usage a été élargi pour tous les métiers du service à la personne afin de "susciter des vocations et d’accompagner" pour pourvoir les 5 000 postes vacants dans la métropole de Lyon.