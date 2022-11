La région Île-de-France, réunie le 10 novembre 2022 en commission permanente, a "voté un rapport afin de soutenir trois grands lieux d’innovation et de R&D", dans le cadre de sa stratégie "Impact 2028" dédiée au développement et au soutien de l’innovation francilienne, fait-elle savoir mardi 15 novembre 2022. La région va investir 2,8 M€ dans trois projets : 1,3 M€ pour le Seqens lab dans les Yvelines et la création d’un tiers-lieu d’innovation pharmaceutique ; 1 M€ pour la création d’un "Servier Open Accelerator" et 500 000 euros pour le projet Leza, en faveur de la transition écologique.