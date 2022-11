La Cité des métiers de Marseille et Provence-Alpes-Côte d’Azur met à disposition des casques équipés d’une solution de réalité virtuelle pour découvrir les métiers en tension de quatre environnements : chantier, usine, entrepôt et hôpital, et réaliser des gestes professionnels. Cofinancé pour 100 000 euros par le FSE, la région Paca, la métropole Aix-Marseille et la ville de Marseille, ce logiciel vise les moins de 30 ans. "Pour toucher les jeunes, il faut leur proposer des outils qui s’inscrivent dans leur univers", explique la directrice Stéphanie Benard-Chauvet, le 10 novembre 2022.