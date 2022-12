Du 31 mai au 4 juin 2023, Poitiers accueillera les Rencontres internationales de la classe dehors. Ce rendez-vous est organisé par l’association, La Fabrique des communs pédagogiques, en partenariat avec la ville et l’académie de Poitiers. Il vise à dresser un état des lieux des approches d’apprentissage hors les murs. Ces Rencontres, ouvertes à tous (enseignants et personnels de l’Éducation nationale, parents, collectivités, animateurs nature…), déclineront un colloque scientifique, des formations, des projets pédagogiques et des chantiers participatifs.