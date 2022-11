"Nous, communauté des écoles supérieures d’art et design publiques, témoignons de notre incompréhension et de notre indignation : en renonçant à l’amendement voté par l’Assemblée nationale permettant l’exonération des frais d’inscription des étudiants boursiers dans les écoles d’art et design, le gouvernement fait le choix de laisser perdurer une inégalité criante", écrit l’Association nationale des écoles supérieures d’art (Andéa) dans un communiqué, le 15 novembre 2022. Elle demande aux sénateurs "de déposer à nouveau cet amendement et de rétablir l’égalité de traitement" entre tous les étudiants des établissements publics.