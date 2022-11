L’Unsa s’oppose à toute mesure qui obligerait le salarié à financer le reste à charge du coût d’une formation dans le cadre de son CPF, indique un communiqué du 10 novembre 2022. Ce principe est envisagé par l’exécutif et un amendement au projet de budget 2023 ouvre la voie à un "mode de régulation" pour financer son CPF. Ce mécanisme "romprait le fondement d’un droit universel à la formation", déplore l’Unsa qui alerte des "conséquences négatives, voire désastreuses sur l’accès de tous à la formation et notamment des plus modestes" : alors que le CPF permet aux personnes les plus éloignées de la qualification de s’engager dans la formation, "il y a un vrai risque avec ce projet d’empêcher une frange de la population de recourir à ce droit". Pour l’Unsa, l’équilibre financier du système doit trouver sa réponse dans les branches et les entreprises par le biais d’abondements au CPF.