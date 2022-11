À la demande des syndicats et des employeurs territoriaux, la direction générale des collectivités locales vient de récapituler dans une circulaire les différentes catégories d’agents paramédicaux concernés par les accords du Ségur de la santé et du social et notamment l’extension du CTI. Un moyen de faciliter la mise en œuvre de cette revalorisation salariale censée améliorer l’attractivité du secteur médico-social.