Avec 122 projets autorisés pour 1 000 déposés depuis 2018 et plus de 500 M€ engagés, le dispositif des expérimentations Article 51 destinées à favoriser l’innovation en santé atteint sa limite en raison du nombre de projets déployés. Quarante expérimentations arrivant à leur terme en 2023, cela devrait redonner de la marge de manœuvre pour en accompagner de nouvelles, indique l’Assurance maladie dans un bilan de 14 novembre 2022. L’enjeu en 2023 sera de passer le cap des premières généralisations au plan national et d’assurer le passage dans le droit commun des premières expérimentations bénéficiant d’une évaluation favorable.